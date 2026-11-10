Acht Anklagepunkte gegen Hegseth, nun kommt es auf wenige Republikaner an

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie aus Kentucky hat am Montag acht Anklagepunkte gegen US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im Plenum des Repräsentantenhauses eingebracht. Er reichte sie als sogenannte privilegierte Resolution ein, über die die Kammer binnen zwei Sitzungstagen befinden muss. Das kündigte Massie in einer Mitteilung auf seiner offiziellen Website an. Eine Entscheidung ist damit bis Mittwoch möglich.

Ob es zu einer echten Abstimmung über die Anklage kommt, ist offen. Die republikanische Fraktionsführung kann beantragen, die Resolution zu vertagen oder an einen Ausschuss zu verweisen, dafür reicht eine einfache Mehrheit. Massie hatte bereits im September einen Anlauf genommen, damals endete die Sitzungswoche, bevor abgestimmt wurde. Mit der neuen Einreichung beginnt die Frist von vorn.