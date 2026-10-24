In Westbank festgenommene Italienerinnen wieder frei

©Afp, APA, HAZEM BADER
Die fünf italienischen Staatsbürgerinnen, die im Westjordanland festgenommen worden waren, sind am Samstag in die Heimat zurückgeführt worden. Dies teilte das italienische Außenministerium mit. Mitarbeiter der italienischen Botschaft in Tel Aviv konnten die Frauen am Freitagabend am Flughafen konsularisch besuchen. Dabei befanden sich die Italienerinnen in einem guten körperlichen Zustand.
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Die fünf Frauen waren am Donnerstag in der israelischen Siedlung Kiryat Arba gemeinsam mit weiteren internationalen Aktivisten von der israelischen Polizei festgenommen worden. Sie hatten versucht, palästinensische Bauern während der Olivenernte zu schützen. Der italienische Außenminister Antonio Tajani hatte sich für die Freilassung der Frauen eingeschaltet.