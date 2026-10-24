In Westbank festgenommene Italienerinnen wieder frei

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Die fünf italienischen Staatsbürgerinnen, die im Westjordanland festgenommen worden waren, sind am Samstag in die Heimat zurückgeführt worden. Dies teilte das italienische Außenministerium mit. Mitarbeiter der italienischen Botschaft in Tel Aviv konnten die Frauen am Freitagabend am Flughafen konsularisch besuchen. Dabei befanden sich die Italienerinnen in einem guten körperlichen Zustand.

von APA