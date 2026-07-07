ÖVP-Generalsekretär Marchetti tritt zurück

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti nimmt seinen Hut. Das hat die Volkspartei am Dienstagabend per Aussendung mitgeteilt. Mit Ende Juli lege Marchetti seine Funktion als Generalsekretär der Partei zurück, hieß es. Nachfolger gibt es noch keinen, darüber soll zeitnah informiert werden. Der Generalsekretär war zuletzt innerparteilich zunehmend unter Druck gestanden.
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Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker dankte dem Generalsekretär in der Aussendung "für seine umsichtige Tätigkeit als Generalsekretär in den letzten eineinhalb Jahren". "Insbesondere danke ich ihm für sein Engagement, seine Loyalität und dafür, dass er in einer mehr als herausfordernden Zeit voller Umbrüche und Veränderungen sich dieser Aufgabe mit vollem Einsatz gewidmet hat", so Stocker. Marchetti soll Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher der Volkspartei bleiben. Marchetti selbst begründete seinen Rückzug damit, dass er den großen Wunsch verspüre, sich ein zweites Standbein neben der Politik aufzubauen.