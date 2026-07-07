ÖVP-Generalsekretär Marchetti tritt zurück

Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker dankte dem Generalsekretär in der Aussendung "für seine umsichtige Tätigkeit als Generalsekretär in den letzten eineinhalb Jahren". "Insbesondere danke ich ihm für sein Engagement, seine Loyalität und dafür, dass er in einer mehr als herausfordernden Zeit voller Umbrüche und Veränderungen sich dieser Aufgabe mit vollem Einsatz gewidmet hat", so Stocker. Marchetti soll Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher der Volkspartei bleiben. Marchetti selbst begründete seinen Rückzug damit, dass er den großen Wunsch verspüre, sich ein zweites Standbein neben der Politik aufzubauen.