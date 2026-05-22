Markus Breitenecker: Erfahrener Privatsenderchef will ORF führen

„Klassische Medien sind massiv unter Druck, weil sich der gesamte Social-Media-Bereich nicht an die Regeln hält“, meinte er 2024 und monierte, dass es praktisch keine Regulierung für Plattformen gebe. Man stehe mittlerweile an einem Punkt, der „wirklich gefährlich für unsere liberale Demokratie ist", hielt er fest. Das duale System müsse in ein „kooperatives Mediensystem umgedacht werden“, so der Medienmanager.

Breitenecker, geboren am 28. November 1968 in Wien, kann auf ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften verweisen. Schon in den 90er-Jahren war er erstmals mit der Führung eines Fernsehsenders betraut: dem Wetterkanal von Rudi Klausnitzer. Dort hielt es ihn aber nicht lange, dockte er doch 1997 in der Geschäftsleitung von Kabel 1 an. Breitenecker arbeitete an einem Österreich-Werbefenster für ProSieben - und später auch an einem für Programm. Mit der Gründung von ProSieben Austria 1998 startete der heute 57-Jährige dort als Geschäftsführer durch.

Unter ihm gesellten sich die Österreichsender Puls 4 (früher: Puls TV), ATV, ATV2 und Puls 24 zur ProSiebenSat.1 Group hinzu, die seit vielen Jahren nun schon ProSiebenSat.1Puls4 heißt. 2017 bewegte er sich ins Streaminggeschäft und gründete die Plattform Zappn, die mittlerweile in Joyn überführt wurde und von der Privatsendergruppe als Sammelbecken für mittlerweile 150 Live-Sender und 70 Mediatheken geführt wird - mit dabei auch der ORF und ServusTV.

2024 beendete Breitenecker seine Tätigkeit als ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer und wechselte nach Deutschland zum Mutterkonzern ProSiebenSat.1Media SE, wo er sich im Konzernvorstand als Chief Operating Officer (COO) des Entertainmentbereichs annahm. 2025 ging er dort allerdings nach der Übernahme des italienischen Medienkonzerns MFE der Familie Berlusconi, der das Topmanagement austauschte, wieder von Bord - in „bestem gegenseitigem Einvernehmen“, wie es hieß. Seine Stelle wurde auf Vorstandsebene nicht nachbesetzt.