ORF: Personalkritik lenkt von Programmdebatte ab

Unter den Alpha-Generalen Gerd Bacher und Gerhard Zeiler wäre solch Integration der Mitarbeiter undenkbar gewesen. Das galt weniger auffällig ebenso für den Ministerialbeamten Otto Oberhammer, den kreativen Nonkonformisten Teddy Podgorski und das alte Schlachtross (Eigendefinition) Gerhard Weis. Auch Alexander Wrabetz gab die Strippen, die er vorzugsweise im Hintergrund zog, nie aus der Hand. Weißmann wäre in die Ahnengalerie der Chefs des Österreichischen Rundfunks wohl als „Der Kooperative“ eingegangen. Ein Teamspieler, obwohl er im persönlichen Umgang eher scheu und übervorsichtig wirkte.

Doch solche Kategorisierungen, die ihm 2024 die Auszeichnung „Medienmanager des Jahres“ bescherten, sind seit dem Rücktritt hinfällig. Damit gab er das Signal „Feuer frei!“ auf den gesamten Küniglberg. Die in vielen Facetten überprivilegierte öffentlich-rechtliche Trutzburg war schon lange im Visier der krisengebeutelten privaten Konkurrenz. Wenn nun von fragwürdigen Hierarchiebeziehungen über Unvereinbarkeiten im Aufsichtsorgan bis zu Neid erweckenden Gagen alles aufs Korn genommen wird, ist das zu einem großen Teil berechtigt, lenkt aber auch vom Kern des Verhältnisses zwischen dem Medienhaus und dem Publikum ab, das es unfreiwillig bezahlt – dem Programmangebot.