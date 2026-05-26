ORF-Wahl: „Exxpress“-Herausgeberin Eva Schütz bewirbt sich

Exxpress-Herausgeberin Eva Schütz will an die ORF-Spitze. In einer Aussendung hat sie am Dienstag eine Kandidatur für die ORF-Generaldirektion angekündigt, wobei sie eine „umfassende Reformagenda unter dem Titel 'ORF 2030'“ vorlegen wolle.

Die 52-jährige gebürtige Wienerin will das öffentlich-rechtliche Medienhaus strategisch neu ausrichten, finanzielle Mittel auch für private Medien, die einen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen, und „Privilegien im Haus beenden“.