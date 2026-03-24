ORF-Krise: Ganz nach Kickls Geschmack

Roland Weißmann muss nach Belästigungsvorwürfen als Generaldirektor des ORF zurücktreten, und es folgen Schlagzeilen, die dem größten Medienunternehmen des Landes zusetzen: Es geht um Sexismus und strukturelle Benachteiligung von Frauen, den Streit um eine Zusatzpension in Millionenhöhe, auf die ein Ex-Manager Anspruch erhebt. Und darum, dass die ÖVP „das Vorschlagsrecht“ für die Nachfolge von Weißmann habe. Als handle es sich um ein Gesetz, das ihr das einräumt. Dabei ist es lediglich Gegenstand einer Vereinbarung, die sie mit SPÖ und NEOS getroffen hat und die von schlichtem, parteipolitischem Denken zeugt.

Vieles von dem, was hier mitschwingt, wirkt wie eine Bestätigung der Freiheitlichen unter Führung von Herbert Kickl, die sich seit Jahren an Medien im Allgemeinen und dem ORF im Besonderen abarbeiten; die davon reden, dass er von Regierungsparteien kontrolliert werde, dass er Mitarbeitenden zu hohe Gagen gewähre und die daher nicht nur die Haushaltsabgabe („Zwangsgebühr“) abschaffen, sondern den ORF überhaupt zu einem Grundfunk zerschlagen würden. Dieser Zugang entspricht vor allem auch Wählern, die von Kickl umworben werden und sich politisch rechts der Mitte sehen. Darauf lassen Ergebnisse einer Eurobarometer-Erhebung vom Herbst schließen.