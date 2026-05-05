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Gödl vor Wahl zum neuen Klubobmann der ÖVP

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Neuer und alter Klubchef flankieren den Kanzler
©APA, Roland Schlager
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Der Wechsel an der Klubspitze der ÖVP dürfte reibungslos verlaufen. Der designierte neue Fraktionschef Ernst Gödl traf Dienstagfrüh gemeinsam mit seinem baldigen Vorgänger August Wöginger in der entscheidenden Klubsitzung ein. Das Duo flankierte Partei-Obmann Christian Stocker. Alle drei wurden von den Abgeordneten mit lange anhaltendem Beifall empfangen. Wöginger hatte am Montag nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung seinen Rücktritt erklärt.

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Nur wenige Stunden nach dem Finale in dem Linzer Amtsmissbrauchs-Prozess war durchgesickert, dass der der breiten Öffentlichkeit kaum bekannte Langzeit-Parlamentarier Gödl den Klub der ÖVP leiten soll. Vor der Klubsitzung heute früh, bei der die Wahl formal erfolgt, zeigte sich der Steirer "sehr" überrascht, nominiert worden zu sein.

Für andere gilt das weniger. Der langjährige Abgeordnete Johannes Schmuckenschlager war nicht erstaunt ob der Wahl, sei Gödl doch ein sehr geschätzter Kollege und ein "solider Abgeordneter". Der Fraktionschef der ÖVP in diversen U-Ausschüssen Andreas Hanger war ebenfalls "nicht wirklich überrascht". Es handle sich um eine sehr gute Lösung. Einen langfristigen Image-Verlust für die ÖVP durch das Wöginger-Urteil erwartet er nicht: "Wir werden uns aufrichten und marschieren."

Etliche andere Abgeordnete wollten sich vor der Klubsitzung nicht äußern wie etwa Frauenvorsitzende Juliane Bogner-Strauss oder beließen es bei kurzen Einschätzungen wie ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits, der meinte: "Es wird passen."

Eine Mehrheit für Gödl in der Klubversammlung gilt als sicher. Vermutlich wird er sich gleich danach am Vormittag erstmals in neuer Funktion der Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz präsentieren.

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