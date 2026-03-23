ORF-Gesetz: Eine Chance für mehr Vielfalt?

Der Nationalrat beschließt diese Woche eine ORF-Gesetzesnovelle, die auch ein neues Kapitel über die „Vorzeitige Abberufung“ des Generaldirektors (GD) enthält. Wer glaubt, dies geschehe anlassbedingt, unterschätzt die prozessuale Langsamkeit von Demokratie. Das Hohe Haus folgt lediglich Vorgaben der EU. Doch niemand hätte die Parlamentarier hindern können, die legistische OP umfangreicher zu gestalten. Das gilt sowohl für mehr Unabhängigkeit des ORF-Stiftungsrats wie weniger Macht für den Alleingeschäftsführer.

Denn aktuell schlägt der GD noch vor Beginn seiner Dienstzeit Geschäftsverteilung und Direktoren vor. Radioleiterin Ingrid Thurnher erbt neben dem Team des zurückgetretenen Roland Weißmann auch die Funktion als Info-Chefin. Die vorläufige Generalin ist direkte Vorgesetzte der Chefredakteure. Ein Job, den sie für ORF III ausgeübt hatte. Journalismus ist die Basis der Ex-ZIB2-Moderatorin. Deshalb wirkt ihre Personalunion als inhaltlicher Glücksfall. Doch das gilt nicht für jeden GD. Und der ORF braucht mehr als nur Content.