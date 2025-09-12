Leitartikel: Vom großen Traum zur kleinen Tat – Österreichs Reform-Unfähigkeit

Stellen Sie sich vor, ein Wirbelsturm hat Ihr Haus zerstört. Im Dach ein riesiges Loch, die Veranda ein Trümmerhaufen. Ein großer, alter Baum liegt quer im Garten, mit der Krone in dem Schrotthaufen, der von Ihrem schönen Auto übrig ist. Und Sie stehen in der noch einigermaßen intakten Küche und sortieren die Kaff eetassen nach Farben.

Ein Szenario, das gewisse Ähnlichkeiten mit heutiger Politik aufweist. Die Probleme sind riesig, die wirksamen Handlungsoptionen gering. Also ziehen sich viele Politikerinnen und Politiker auf Bereiche zurück, in denen noch was geht: die Vermarktung kleiner Veränderungen. Oder große Ankündigungen, von denen schon im Augenblick ihrer Äußerung klar ist, dass sie genau das bleiben werden – Ankündigungen, an die sich hoffentlich bald niemand mehr so genau erinnert. Während die großen Themen ungelöst bleiben.

Oft kommt die Klage, das heute tätige politische Personal sei besonders schwach und ideenlos, während die Verklärung früherer Akteure manchmal groteske Züge annimmt. Aber natürlich war es vor 50 Jahren leichter, Ideen umzusetzen als heute, in Zeiten, in denen nicht nur die realen Gestaltungsmöglichkeiten – Stichwort Globalisierung – und der Überblick über das Budget, sondern auch die allgemeine Orientierung verloren gegangen sind. Wohin? Warum? Und wie? Wer weiß das schon noch so genau.