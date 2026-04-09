Österreicher interessieren sich für Politik, vertrauen ihr aber nicht

Das Vertrauen der Österreicher in die Politik ist aktuell mäßig. Das zeigt eine neue Umfrage von "Das Zielgruppen Büro" unter 1.000 Personen über 16. Demnach vertrauen gerade einmal 25 Prozent der Bundesregierung und 35 Prozent der jeweiligen Landesregierung. Selbst bei der Gemeindevertretung sind es lediglich 44 Prozent. Dabei ist das Interesse der Österreicher an Politik überraschend groß.

29 Prozent der Befragten bezeichneten sich als sehr interessiert, 41 Prozent als eher interessiert. Doch ist der Glaube, selbst etwas bewirken zu können, eingeschränkt. Nicht einmal jeder Fünfte Befragte (17 Prozent) meint, er habe starke Einflussmöglichkeiten. 45 Prozent sind der Ansicht, sie hätten wenig oder gar keine Chancen.