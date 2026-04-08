Der geplatzte Traum vom Eigenheim

Allein: Die Quote sinkt weiter und entwickelt sich damit in die andere Richtung. Vor 20 Jahren belief sie sich laut Statistik Austria auf 51 Prozent. Vor zehn Jahren betrug sie 49 Prozent und im vergangenen Jahr ist sie von knapp 48 auf rund 47 Prozent zurückgegangen.

Genauer: von 47,9 auf 47,3 Prozent. Wobei es nach Bundesländern enorme Unterschiede gibt. Im Burgenland etwa ist sie mit 67 Prozent mit Abstand am höchsten, in der Tendenz aber besonders stark sinkend. In Wien ist sie dagegen mit 19 Prozent mit Abstand am niedrigsten, aber mehr oder weniger gleichbleibend – was sonst nirgends der Fall ist.