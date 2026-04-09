Pinke Ernüchterung: Wie viel Einfluss haben die NEOS wirklich?

So offenen Widerspruch aus den eigenen Reihen hat es noch selten gegeben in der österreichischen Politik: Kaum hatte sich NEOS-Staatssekretär Josef „Sepp“ Schellhorn in einer ORF-Pressestunde für eine Verlängerung des Wehrdiensts auf acht plus zwei Monate für Übungen ausgesprochen sowie erklärt, dass eine Senkung der Lohnnebenkosten schon mit dem kommenden Jahr wenig wahrscheinlich sei, rückten Parteifreunde aus, um öffentlich zu kontern.

Er solle das pinke Programm lesen und dafür kämpfen, empfahl der Abgeordnete Niko­laus Scherak etwa: Man brauche eine Lohnnebenkostensenkung jetzt und sei klar für ein Berufsheer.