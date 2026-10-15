Latein unter Druck – Bildungspolitik am Ende

Dass die Universitätsrektoren das Schrecknis selbst einstimmig verabschiedet hätten, will ich nicht glauben. Das Institut für Römisches Recht am Wiener Juridicum verkörpert Weltklasse, der Rektor der Medizinischen Fakultät hat die Nobelpreisträger-Petition gegen Wiederkehr unterschrieben. Wer sich jetzt in der Sache exponiert und den eigenen Kollegen von der Klassischen Philologie derart beschämend in den Rücken fällt, wäre nachzuprüfen.

Soeben wurde der Klassischen Philologin Anne Carson der Literaturnobelpreis zuerkannt. Bei uns begeben sich zur nämlichen Zeit akademische Bildungsfeinde in Kumpanei mit der katastrophalen Bildungspolitik. Wiederkehr geht gerade auch auf die Geographie los, sie soll durch ein Berufsorientierungsfach ersetzt werden (Weltläufigkeit ist zu unterbinden, lesen Sie mehr in meinen Spitzentönen).

Und in der Gestalt Eva-Maria Holzleitners inkarniert sich das Bildungselend: Soeben gehen wieder Tausende gegen die Budgetkürzungen für die Universitäten auf die Straße. Aber die Ressortinhaberin hat schon im Mai zu verstehen gegeben, dass die Wissenschaft gegenüber den von ihr gleichfalls vertretenen Frauenagenden Posteriorität einnimmt. Jetzt ist sie auch noch als Betreuerin für den teilentmündigten Babler okkupiert. Wie deutlich will man der Wissenschaft noch die Verachtung zu verstehen geben? Und wie vieler Jungwähler will sich die SPÖ noch entledigen (vorausgesetzt, sie hätte noch welche)?