News Logo
ABO

"Konstruktives" Gespräch zwischen Ukraine und USA in Miami

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
©AFP, APA, CHANDAN KHANNA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Das Gespräch zwischen dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umjerow über einen Friedensplan am Freitag war laut US-Außenministerium konstruktiv. Umjerow habe betont, dass der Ukraine an einer Einigung liege, die ihre Unabhängigkeit und ihre Souveränität schützt. Die Vertreter der USA und der Ukraine hätten sich auf einen Rahmen für Sicherheitsvereinbarungen geeinigt. Die Gespräche sollen am Samstag fortgesetzt werden.

von

Zudem seien bei dem Gespräch in Miami am Freitagnachmittag (Ortszeit) notwendige Abschreckungsfähigkeiten erörtert worden, teilte das Außenministerium mit. Wirkliche Fortschritte seien aber von Russland abhängig, das ernsthaftes Engagement für einen langfristigen Frieden zeigen müsse.

Witkoff als Sondergesandter von US-Präsident Donald Trump und dessen Schwiegersohn Kushner hatten am Dienstag in Moskau Kremlchef Wladimir Putin besucht. Sie stellten Putin die US-Vorschläge für ein Kriegsende vor. Bereits am Donnerstag erstatteten sie in Florida der ukrainischen Delegation Bericht über dieses Treffen.

Die Ukraine, die von amerikanischer und europäischer Unterstützung abhängt, hat sich verhandlungsbereit erklärt. Auch Moskau gibt sich gesprächsbereit. An seinen harten Forderungen hat sich aber nichts geändert, sie laufen auf Gebietsabtretungen der Ukraine und letztlich auf eine Kapitulation des Nachbarlandes hinaus.

Grundlage der Gespräche ist der vor fast drei Wochen von den USA vorgelegte Ukraine-Plan. Ein ursprünglicher Entwurf, der als sehr Moskau-freundlich galt, war auf Drängen der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten in zentralen Punkten überarbeitet worden.

Dem ursprünglichen Plan zufolge sollte die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichten, ihre Streitkräfte verkleinern und den gesamten Donbass im Osten der Ukraine an Russland abgeben - auch Gebiete, die noch nicht von Russland besetzt sind. Über die überarbeitete Fassung des Plans wurde bisher wenig bekannt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Friedrich Merz trifft auch Israels Premier Netanyahu
Politik
Deutscher Kanzler reist nach Jordanien und Israel
Zwist in eigener Fraktion dürfte Merz nachdenklich gemacht haben
Politik
Deutscher Bundestag beschloss umstrittene Pensionsreform
US-Heimatschutzministerin Kristi Noem
Politik
USA wollen Einreiseverbot auf mehr als 30 Länder ausweiten
EU weist in neuer US-Sicherheitsstrategie enthaltene Vorwürfe zurück
Politik
Neue US-Sicherheitsstrategie sieht "Unterdrückung" in Europa
Kremlchef Putin in Neu Delhi bei Indiens Premier Modi
Politik
Putin und Modi wollen bilateralen Handel ausbauen
Die Ukraine reagierte mit Gegenangriffen auf Russland
Politik
Zwölfjähriger bei russischem Angriff in der Ukraine getötet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER