ABO

Belgien kaperte Öltanker von russischer Schattenflotte

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Russische Schattenflotte im Fokus der EU-Staaten
©APA, dpa, Jens Büttner
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Belgien hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen Öltanker der russischen Schattenflotte gekapert. Die belgischen Streitkräfte hätten das Schiff mit Unterstützung Frankreichs festgesetzt, schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. Der Tanker werde zum Hafen von Seebrügge eskortiert, wo er beschlagnahmt werde. Weitere Informationen nannte Francken zunächst nicht. Aus Frankreich gab es zunächst keine Bestätigung.

von

Belgiens Premierminister Bart de Wever gratulierte dem Militär auf X zu "der erfolgreichen Operation in dieser Nacht", ohne den Vorgang konkret zu benennen. Er dankte Frankreich und fügte hinzu: "Belgien wird das internationale Seerecht und die Sicherheit seiner Hoheitsgewässer wahren."

Mit Schattenflotte sind Tanker und andere Frachtschiffe gemeint, die Russland zur Vermeidung von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt. Frankreich schätzt die Größe der Flotte mittlerweile auf 1.000 bis 1.200 Schiffe, wovon 650 bis 700 mit Sanktionen belegt sind.

Die EU warnt schon länger davor, dass Schiffe der Schattenflotte als Plattform für den Start von Drohnen für Stör- oder Spionageangriffe genutzt werden können.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Straße von Hormus
Politik
Iran verbietet Schiffen Passage durch Straße von Hormus
Iranischer Staatschef Khamenei ist tot
Politik
Iran bestätigt Tod von Machthaber Khamenei
Politik
Israel: Neuer iranischer Raketenangriff
EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas setzte die Situng für Sonntag an
Politik
EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran-Krieg
EU-Außenbeauftragte Kallas berief Sondersitzung der Chefdiplomaten ein
Politik
EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran
Ursula von der Leyen rief zur Zurückhaltung auf
Politik
Angriffe in Nahost sorgen international für Beunruhigung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER