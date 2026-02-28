EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran

EU-Ratspräsident António Costa schrieb auf Bluesky, er verurteile den iranischen Angriff auf seine Nachbarn aufs Schärfste. "Diese Angriffe stellen eine gefährliche Eskalation der militärischen Lage im Nahen Osten dar." Die EU-Spitzen hatten zuvor auch die USA und Israel zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) äußerte sich ähnlich und warnte vor einer "militärischen Eskalationsspirale"

US-Außenminister Marco Rubio sagte indes einen für Montag geplanten Besuch in Israel ab. Zur Begründung verwies das Außenministerium in Washington auf die "aktuellen Umstände".