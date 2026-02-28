ABO

EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran

EU-Außenbeauftragte Kallas berief Sondersitzung der Chefdiplomaten ein
©AFP, APA, JOHN THYS
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas plant wegen des Kriegs gegen den Iran eine virtuelle Sitzung der EU-Außenminister am Sonntag. Es solle dann über den Iran und "die sich rasch überschlagenden Ereignisse im Nahen Osten" gesprochen werden, teilte sie auf X mit. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor verkündet, dass bei Angriffen auch der iranische Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei getötet worden sei.

EU-Ratspräsident António Costa schrieb auf Bluesky, er verurteile den iranischen Angriff auf seine Nachbarn aufs Schärfste. "Diese Angriffe stellen eine gefährliche Eskalation der militärischen Lage im Nahen Osten dar." Die EU-Spitzen hatten zuvor auch die USA und Israel zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) äußerte sich ähnlich und warnte vor einer "militärischen Eskalationsspirale"

US-Außenminister Marco Rubio sagte indes einen für Montag geplanten Besuch in Israel ab. Zur Begründung verwies das Außenministerium in Washington auf die "aktuellen Umstände".

