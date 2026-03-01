ABO

Selenskyj: Moskau setzte im Winter fast 19.000 Drohnen ein

Selenskyj spricht vom Einsatz tausender Drohnen und Bomben
Russland hat laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj allein in der vergangenen Woche mehr als 1.720 Kampfdrohnen, fast 1.300 Gleitbomben und mehr als 100 Raketen gegen sein Land eingesetzt. Selenskyj warf Moskau am Sonntag vor, in diesem Winter nicht einmal versucht zu haben, Angriffe auf zivile kritische Infrastruktur zu rechtfertigen. In den drei Wintermonaten habe Russland mit fast 19.000 Kampfdrohnen, mehr als 14.670 Gleitbomben und 738 Raketen angegriffen.

Die meisten der Drohnen seien vom ursprünglich iranischen Bautyp Shahed, den die iranische Führung derzeit im Nahen Osten einsetze, schrieb der ukrainische Präsident in sozialen Medien weiter. Das Böse müsse überall auf der Welt bekämpft werden, unterstrich Selenskyj. "Wenn die Vereinigten Staaten und andere Partner genug Entschlossenheit zeigen, müssen letztendlich auch die blutigsten Diktatoren für ihre Verbrechen zahlen."

Russland hatte die Ukraine in der Nacht erneut mit Angriffen überzogen. In der Region Dnipropetrowsk wurden laut Militärgouverneur Olexandr Hanscha bei Attacken mit Drohnen und Artillerie ein Mensch getötet und vier weitere verletzt. Moskaus Armee nahm demnach die drei Landkreise Nikopol, Synelnykowe und Dnipropetrowsk ins Visier. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen einen russischen Angriffskrieg.

