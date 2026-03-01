ABO

Iranischer Generalstabschef bei Angriffen getötet

Bei den Luftangriffen Israels und der USA auf den Iran ist laut örtlichen Medien auch der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Abdolrahim Mousavi, getötet worden. Im Staatsfernsehen wurde am Sonntag der Name Mousavis gemeinsam mit den Namen anderer getöteter hochrangiger Vertreter genannt. Zuvor war bereits der Tod des Anführers der iranischen Revolutionsgarden, Mohammed Pakpour, und des Vorsitzenden des nationalen Verteidigungsrats, Ali Shamkhani, gemeldet worden.

Wie das Staatsfernsehen weiter berichtete, wurden die Verantwortlichen "während einer Sitzung des Verteidigungsrates" getötet. Weitere Namen würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, hieß es.

Israel und die USA hatten Samstag früh eine massive Welle von Luftangriffen gegen die Islamische Republik gestartet. Bei einer Attacke in Teheran wurde das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, getötet. Als Reaktion griff der Iran Israel sowie US-Militäreinrichtungen in Staaten der Golfregion an.

