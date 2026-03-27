Ex-Rapper ist neuer Regierungschef in Nepal

Drei Wochen nach dem Erdrutschsieg seiner Partei bei der Parlamentswahl in Nepal ist der ehemalige Rapper Balendra Shah neuer Regierungschef des Landes. Shah, der auch unter dem Künstlernamen Balen bekannt ist, legte in der Hauptstadt Kathmandu seinen Amtseid ab. Der 35-Jährige ist der bisher jüngste Regierungschef des Himalaya-Staats seit der Wiederherstellung eines Mehrparteiensystems 1990.

Mit Shah, der sich seit den 2010er-Jahren in Nepals Hip-Hop-Szene einen Namen machte und später Bürgermeister Kathmandus wurde, verbinden viele Menschen in dem armen Land die Hoffnung auf Reformen und einen politischen Neuanfang.