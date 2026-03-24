Italien sagt „No“: Melonis Image der Unbesiegbarkeit ist angekratzt

Das Referendumsergebnis wirft für Meloni zahlreiche Fragen auf. Offenkundig erzielte ihre Botschaft nicht die gewünschte Wirkung. Der Regierungschefin, deren Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) laut Umfragen weiterhin vorne liegt, gelang es nicht, ihre Wählerschaft ausreichend zu mobilisieren.

Das Nein zur Justizreform ist ein politisches Signal, das Meloni jetzt nicht ignorieren darf. Zwar hat die 49-jährige Ministerpräsidentin klar gemacht, dass sie keine Konsequenzen aus der Niederlage ziehen und bis zum Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2027 im Sattel bleiben wird. Dennoch hat die Niederlage Melonis Image der Unbesiegbarkeit angekratzt.

Umgekehrt beflügelt die Schlappe die Opposition, die seit Melonis Amtsantritt im Oktober 2022 zersplittert und eher ideenlos aufgetreten ist. Die Chefin der (sozialdemokratischen) Demokratischen Partei (PD), Elly Schlein, sagte vor Anhängern in Rom, die Abstimmung habe eine „klare politische Botschaft“ gesendet: „Das Land verlangt nach einer politischen Alternative zur Rechten, und wir haben die Verantwortung, sie zu organisieren.“

De facto bedeutet Melonis Niederlage den inoffiziellen Beginn eines langen Wahlkampfs, der bis zur Parlamentswahl 2027 dauern wird. Die Parteien in Italien werden die kommenden Monate nutzen, um sich neu zu organisieren und sich für einen langen Wahlkampf zu rüsten. Die Opposition will die politische Wende herbeiführen. Ob ihr das gelingt, wird sich erst zeigen.