Dubai: Krise im Influencer-Paradies?

Ganz so sicher ist Dubai dieser Tage also nicht, selbst wenn „Dubai Influencer“ das Gegenteil behaupten. Dass man nun aus Angst vor weiterer Bombardierung mit Kindern in fensterlosen Räumen schlafe, sei eine Vorsichtsmaßnahme, ansonsten sei im Emirat alles prima, so der überraschend einstimmige Tenor auf diversen kommerziellen Social-Profilen.

Viele, vor allem deutsche, Influencer sind in den vergangenen Jahren nach Dubai ausgewandert, darunter die ehemalige „Germanys Next Topmodel“-Kandidatin Georgina Fleur, Influencerin Kim Gloss, Finanzbloggerin Marija Bratucha und Ina Aogo.

Dass ausgerechnet das luxuriöse Emirat Internetpersönlichkeiten und Medienschaffende anzieht, ist kein Zufall, erklärt Sabrina Zahren, Forscherin am Institut für den Nahen und Mittleren Osten an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Zahren hat sich in ihrer eigenen Forschung mit saudischen Influencerinnen beschäftigt und unter anderem untersucht, wie sich diese in Dubai bewegen.

„Dubai gehört heute zu den bedeutendsten Medienstandorten weltweit und ist ein Drehkreuz der digitalen wie auch der klassischen Medienbranche. Influencerinnen und Influencer ziehen nicht zufällig dort hin. Vor Ort existiert bereits ein sehr gut aus gebautes Ökosystem mit Agenturen, Werbefirmen, anderen Creatoren und großen inter- nationalen Unternehmen.“

Dubai bringt somit zahlreiche Standortvor teile mit und wirbt mit Steuervorteilen, wirtschaftlicher Stabilität, niedriger Kriminalität und einem glamourösen Lebensstil. Aktiv um Influencer werben müsse das Emirat wohl nicht, schlussfolgert die Forscherin: „Wer in der Branche weiterkommen will, für den ist Dubai ein logischer Karriereschritt.“