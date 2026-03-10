Martin Kreutner über die Grauzonen der EU

In Brüssel gibt es etwa 25.000 Lobbyisten, die über ein geschätztes Jahresbudget in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro verfügen und versuchen, Einfluss auf die EU-Institutionen zu nehmen. Wie schmal ist der Grat zwischen Korruption und Lobbyismus?

Einerseits sehr schmal, andererseits wird er oft als pauschale Legitimation oder Ausrede gebraucht, nämlich dass man nicht unterscheiden könne. Lobbyismus ist ja per se weder illegitim noch illegal. Wenn allerdings die klare Intention, die politischen Entscheidungsfindungsprozesse von der Umsetzung im Sinne des Gemeinwohls wegzubringen, dazukommt, dann sind wir schon in der Korruption, oft in der Delinquenz.

Eigentlich ist ganz klar, wo die Grenzen sind. Gerade die EU ist sehr pingelig und weiß haargenau, was Korruption ist, wenn es um Entwicklungszusammenarbeit geht. Da weiß man sofort, wenn irgendwo in Timbuktu etwas danebengeht. Wenn es aber die eigenen Reihen betrifft, so wage ich die Behauptung, tut man mit einer etwas übertrieben gespielten Naivität so, als ob man es nicht wüsste.

Wie beurteilen Sie den Umgang des EU-Parlaments mit Katargate?

Ich sehe nicht wirklich, dass es Verbesserungen gegeben hat, abgesehen von plakativen Änderungen. Was wir brauchen, ist die Umsetzung dieser Verhaltensregeln, und noch viel wichtiger wäre zusätzlich die Verinnerlichung dieser Regeln und Vorbildwirkung. Ein Beispiel: Ich war vor etwa 15 Jahren für die UNO in Afghanistan um die dortigen Anti-Korruptionsgesetze zu evaluieren. Ich habe noch nie so gute Gesetze gesehen! Da hat man alles und noch mehr hineingeschrieben, was heute Standard ist, allerdings wissend, dass das nie umzusetzen ist.

Die EU hat sich selbst zuletzt viele neue Regeln auferlegt. Können die Verschärfungen einen Fall wie Katargate künftig verhindern?

Das würde ja beinhalten, dass im Inneren, sprich im Selbstverständnis des Parlaments, ein Umdenken eingesetzt hat. Das sehe ich nicht wirklich. Ich weise auf Kommissionspräsidentin von der Leyen hin – sie hat die Herausgabe ihrer SMS mit dem Pharmakonzern Pfizer rund um einen milliardenschweren Impfstoff-Deal in der Corona-Zeit mit lächerlichen Argumenten verhindert. Wenn die Kommission dann jährlich neue Richtlinien über Transparenz und Anti-Korruption verabschiedet, stellt sich die Frage der Glaubwürdigkeit.

Es scheitert also nur an der Umsetzung der Regeln?

Natürlich gibt es bei den bestehenden Regeln Schrauben, an denen man drehen kann. Da und dort gibt es Nachschärfungs- und Konkretisierungsbedarf. Aber das sind technische Kleinigkeiten. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Ich bin auch gegen diesen Automatismus, dass, wenn irgendwo etwas passiert, sofort neue, schärfere Gesetze beschworen werden. Wir bräuchten viel mehr die Einhaltung und die Identifizierung mit den bestehenden Gesetzen.