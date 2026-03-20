EU-Gipfel: Die wichtigsten Ergebnisse von Ungarn-Blockade bis Iran

Die EU-Länder schließen eine aktive Teilnahme am Krieg weiter aus. In ihrer Abschlusserklärung forderten die Staats- und Regierungschefs einen vorläufigen Stopp von Angriffen auf zivile Infrastruktur. Zudem sprachen sie sich für eine Stärkung der EU-Marinemission Aspides im Roten Meer aus - ohne jedoch den Einsatz auf die Absicherung der Straße von Hormus auszuweiten.

Die Gipfelteilnehmer begrüßten zudem die Ankündigungen von Mitgliedsstaaten, die Straße von Hormuz abzusichern, „sobald die Voraussetzungen dafür erfüllt sind“. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor dem Treffen ein „klares Signal“ von den Mitgliedstaaten gefordert, dass sie nach einer Waffenruhe bereit zur Unterstützung bei der Sicherung der Seewege in der Region sind.

Die Staats- und Regierungschefs mahnten angesichts möglicher Migrationsbewegungen infolge des Kriegs zudem zu „Wachsamkeit“. Die EU sei bereit, „ihre diplomatischen, rechtlichen, operativen und finanziellen Instrumente in vollem Umfang zu mobilisieren, um unkontrollierte Migrationsbewegungen in die EU zu verhindern“, heißt es in der Gipfelerklärung.