Die Nachthexen: Die vergessenen Heldinnen der Sowjetunion

Die harmlosen Doppeldecker wurden zu tödlichen Waffen. Eine Polikarpov Po-2 war leise, konnte per Funk nicht geortet werden und zu klein, um sie auf Infrarotgeräten zu erkennen. Pilotinnen saßen in offenen Cockpits, oft bei minus 40 °C. Mit maximaler Geschwindigkeit von 150 km/h flogen sie nachts über deutsches Gebiet, stellten die Motoren ab, näherten sich im Gleitflug den Zielen und warfen die Bomben ab. Die hölzernen Flugzeuge erinnerten an Hexenbesen – die Deutschen nannten sie Nachthexen. Ihre Angriffe waren so erfolgreich, dass die Wehrmacht eine Sonderprämie für jeden Abschuss zahlte.

Die Historikerin Ljuba Winogradowa: „Alle vier Minuten startete ein Flugzeug. Die Pilotinnen waren so erschöpft, dass eine am Hinflug, die andere am Rückflug schlief. Sie waren verrückt nach Fliegen, auch wenn 30 ihrer Kameradinnen abgeschossen wurden. Manche flogen mehr als zehn Einsätze pro Nacht. Im Mai 1945 standen sie auf dem Flugfeld, bereit zum Einsatz, als das Ende des Krieges verkündet wurde. Die Einheit wurde aufgelöst, an der Siegesparade durften sie nicht teilnehmen, ihre alten Doppeldecker aus Holz und Stoff passten nicht zu Stalins Triumphzug.“

Gelman starb 2005, nach einer Karriere an der Militärakademie in Moskau. Sie nannte ihre Tochter Galja, in Erinnerung an ihre Freundin, die nach einem Einsatz nicht mehr zurückkam. Eine neue Folge des BBC-Podcasts ‚History’s Secret Heroes‘ widmet sich den vergessen Nachthexen.