Klaus-Michael Kühne: „Ich brauche kein Denkmal“

Klaus-Michael Kühne ist reich. Sehr reich. Laut Forbes verfügt der 88-jährige Logistikunternehmer über ein Vermögen von rund 36 Milliarden Dollar, was ihn zum drittreichsten Deutschen macht. Einen beträchtlichen Teil davon hat er über Jahre in seine Geburtsstadt Hamburg gelenkt: in den Fußballklub HSV, in die Elbphilharmonie, in Bildungsprojekte. Auch in den Elbtower, jenes Hochhausgerippe, das nach Kollaps des Immobilienimperiums von René Benko unfertig in der Hafencity steht, will er bis zu 100 Millionen Euro investieren.

Sein bislang größtes Vorhaben ist aber ein neues Opernhaus für Hamburg. Konkret will der Milliardär, der seit rund fünf Jahrzehnten in der Schweiz lebt, bis zu 330 Millionen Euro zum Bau einer Oper in der Hafencity beisteuern. Das Projekt ist ambitioniert – und umstritten. Im Februar 2025 einigten sich die Stadt Hamburg und die Kühne-Stiftung auf einen Vertrag für den Opernneubau. Der Siegerentwurf stammt vom dänischen Architekturbüro Bjarke Ingels Group. Der Bau für das spektakuläre Opernhaus mit begrünter, begehbarer Dachlandschaft könnte Anfang der 2030er-Jahre beginnen, die Fertigstellung wird für 2034 avisiert.