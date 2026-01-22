Wie die Antike unser Bild von Despoten und Demokratie prägt

Als Imperialismus bezeichne man den Anspruch eines Imperiums nach Expansion und Weltherrschaft, erklärte Degen, der sich in seiner Forschung mit antiken Imperien beschäftigt. Durch die Ausdehnung legitimiert sich das Imperium wiederum selbst. "Es geht darum, die unbekannten Ränder der Welt zu erreichen und zu kontrollieren – das ist eine große Gemeinsamkeit, die je nach Kultur anders gerahmt wird", sagte er. Vom alten Orient im dritten Jahrtausend vor Christus, wo das Meer oder Wüstenregionen als Rand der Welt bezeichnet wurden, über die antiken Perser, Griechen oder Römer bis zur Mondlandung durch die USA im 20. Jahrhundert bleibe dieses Merkmal stabil.

Die Außenpolitik des US-Präsidenten Donald Trump oder von Russlands Präsidenten Vladimir Putin als Imperialismus zu bezeichnen, ist laut dem Forscher anhand von historischen Maßstäben durchaus korrekt. Ein wesentlicher Unterschied sei allerdings, dass antike Imperien nicht vom Nationalismus geprägt waren. Im Gegensatz dazu schafften sie es, unterschiedliche Ethnien, Kulturen und Religionen unter einem Banner zu vereinen.

So wurde nicht allen Untertanen eine Kultur aufgezwungen, sondern eine gemeinsame kosmopolitische Identität unter der Universalherrschaft des Imperiums geschaffen. "Das ist auch der entscheidende Unterschied zu den großen Kolonialimperien der Neuzeit, die auch wesentlich von nationalstaatlichen Ideen geprägt waren", so Degen, der auch Teil des Teams vom FWF-Exzellenzcluster "Eurasian Transformations" ist.