Burnham will Deal mit der EU über Zielgerade bringen

Bis zum EU-Großbritannien-Gipfel in Brüssel am 20. November wolle man den Deal über die Ziellinie bringen, erklärte der britische Premier bei dem Treffen am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin. Von der Leyen sprach von "harten Verhandlungen" vor einem "wichtigen Gipfel".

Britische Medien hatten bereits in den vergangenen Wochen berichtet, London und Brüssel könnten sich auf Vereinfachungen im Handel mit Lebensmitteln einigen. Notwendig wäre dafür, dass sich die Briten zur Einhaltung europäischer Standards verpflichten - was wiederum ihre Möglichkeiten zu Handelsabkommen mit anderen Staaten wie den USA einschränkt. Auch ein Programm, das jungen Menschen das Studieren und Arbeiten auf der jeweils anderen Seite des Ärmelkanals erleichtern soll und schon seit langem im Gespräch ist, könnte demnach bald Realität werden.

Großbritannien trat Ende Jänner 2020 nach zähen Verhandlungen über ein Austrittsabkommen aus der Europäischen Union aus und trug damit dem knappen Ergebnis des EU-Referendums im Jahr 2016 Rechnung. Seitdem versuchten britische Politiker dem leidigen Thema weitgehend zu entkommen. Andy Burnham befeuerte hingegen eine neue Debatte über eine Annäherung und brachte sogar einen Wiedereintritt als Möglichkeit ins Spiel. In Umfragen spricht sich längst eine deutliche Mehrheit der Briten für den Exit vom Brexit aus.

Von der Leyen rief auf X zu einem Gipfel voller Ambition und konkreter Ergebnisse auf. "Mehr Chancen für junge Leute. Einfacherer Handel mit Agrar- und Lebensmittelprodukten. Und eine engere Zusammenarbeit im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit", stellte die Kommissionspräsidentin in Aussicht.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas würde Großbritannien zwar gerne wieder in der Europäischen Union sehen, spricht aber auch von einem "Trauma" durch den Brexit. Sie würde sich "sehr wünschen, dass Großbritannien wieder Teil Europas wird", sagte Kallas in Dublin. "Aber natürlich gibt es in der Europäischen Union auch viel, ich würde sagen, Trauma aufgrund des Austritts Großbritanniens."

Laut Kallas werden die Verhandlungen "nicht so einfach sein". "Aber ich denke, wir können kleine Schritte machen", sagte sie. Gemeinsam seien Großbritannien und die EU stärker, "sowohl wirtschaftlich als auch in Bezug auf die Sicherheit".

Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, erklärte, ein großer Fan des Vereinigten Königreichs zu sein. Sie werde alles tun, damit der von den Briten angekündigte Neuanfang der britisch-europäischen Beziehungen "einen ganz konkreten Schritt nach vorn macht", sagte Metsola in Dublin.