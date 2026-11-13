Nach Putin-Treffen: Selenskyj stellt größten Gefangenenaustausch des Krieges in Aussicht

Wolodymyr Selenskyj rechnet mit dem größten Gefangenenaustausch seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Gefangene würden freikommen, sagte der ukrainische Präsident nach einem Treffen mit den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in der Nacht auf Freitag in Dublin, wie das Präsidialamt in Kiew mitteilte. Eine Zahl nannte Selenskyj nicht.

Auch aus Moskau kommen ähnliche Signale. Kremlberater Juri Uschakow kündigte nach dem Treffen von Wladimir Putin mit Witkoff und Kushner am Donnerstag einen weiteren Austausch an, der wohl der bisher größte werde. Die Einzelheiten würden derzeit ausgearbeitet. Seit 2025 gab es laut Uschakow 35 solcher Austausche mit jeweils rund 5.000 Menschen auf jeder Seite.