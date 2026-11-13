Nach Putin-Treffen: Selenskyj stellt größten Gefangenenaustausch des Krieges in Aussicht
Erst saßen die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner im Kreml, dann in Dublin mit Wolodymyr Selenskyj. Moskau und Kiew sprechen danach beide von einem Austausch in bisher nicht gekannter Größe. Bei der Frage der Grenzen und der Rolle Europas liegen sie aber weit auseinander.
Wolodymyr Selenskyj rechnet mit dem größten Gefangenenaustausch seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Gefangene würden freikommen, sagte der ukrainische Präsident nach einem Treffen mit den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in der Nacht auf Freitag in Dublin, wie das Präsidialamt in Kiew mitteilte. Eine Zahl nannte Selenskyj nicht.
Auch aus Moskau kommen ähnliche Signale. Kremlberater Juri Uschakow kündigte nach dem Treffen von Wladimir Putin mit Witkoff und Kushner am Donnerstag einen weiteren Austausch an, der wohl der bisher größte werde. Die Einzelheiten würden derzeit ausgearbeitet. Seit 2025 gab es laut Uschakow 35 solcher Austausche mit jeweils rund 5.000 Menschen auf jeder Seite.
Was Putin den US-Gesandten sagte
Putin empfing die beiden Gesandten am Donnerstag im Kreml, an seiner Seite saßen Uschakow, Verhandler Wladimir Medinski und der Investitionsbeauftragte Kirill Dmitrijew. In der Frage der Gebiete zeigte sich der Kremlchef unnachgiebig. Für Russland gebe es nur eine Demarkationslinie, nämlich die Staatsgrenze, sagte Putin laut Protokoll des Kreml. Kushner wird dort als Unternehmer und US-Sondergesandter für Frieden geführt.
Uschakow nannte das Gespräch sehr inhaltsreich, konstruktiv, offen und produktiv. Die dreiseitigen Gespräche in Abu Dhabi am 10. und 11. November hätten Moskau und Washington gleichermaßen als konstruktiv bewertet, sie sollen fortgesetzt werden. Alle offenen Fragen will Putin bei einem geplanten Treffen mit Donald Trump am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen besprechen. Einen Termin dafür nannte der Kreml nicht. Eine Stationierung europäischer Truppen in der Ukraine, wie sie die sogenannte Koalition der Willigen erwägt, bezeichnete Uschakow als Rezept für einen endlosen Krieg.
Welche Rolle Europa spielen soll
Vor dem Treffen mit Witkoff und Kushner stimmte sich Selenskyj in Dublin mit den Nationalen Sicherheitsberatern Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und Italiens sowie mit Vertretern von EU-Kommission und Europäischem Rat ab. Lösungen müssten realistisch und pragmatisch sein und Europa so weit wie möglich einbinden, heißt es aus Kiew. Nach dem Gespräch mit den Gesandten sprach Selenskyj von dem Ziel, Europa einen gleichberechtigten Platz am Verhandlungstisch zu verschaffen. Weitere Treffen in größerer Runde würden vorbereitet.
Anlass für Selenskyjs Reise war der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft, der am Donnerstag im Convention Centre Dublin tagte. Am Freitag treffen sich in der irischen Hauptstadt die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem informellen Gipfel.
Warum Starshield in Dublin zum Thema wurde
Am Rande des Gipfels traf Selenskyj auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Dabei ging es um Störungen beim Satellitendienst Starshield, der Behördenversion des Satelliteninternets Starlink von SpaceX. Die Ausfälle betreffen laut Kiew die Front und die besetzten Gebiete und schränken die Abwehr von Shahed-Drohnen deutlich ein. Künstliche Beschränkungen dienten nicht dem Frieden, sagte Selenskyj. Allein in der ersten Novemberwoche habe Russland 115 Raketen abgefeuert, dazu Tausende Gleitbomben und Drohnen.
Was das für Europa heißt
Für Europa stehen die nächsten Termine schon fest. Die Koalition der Willigen, also jene Staaten, die nach einem Waffenstillstand Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben wollen, trifft sich laut Präsidialamt kommende Woche in Berlin. Bei einem Treffen mit rund 20 Partnerstaaten in Dublin ging es um Luftabwehr, Energieversorgung und Schutzräume.
Der Druck auf die Energieversorgung ist hoch. Russland hat seit Monatsbeginn nach ukrainischen Angaben mehr als 310 Angriffe auf Energieanlagen geflogen, fast 700.000 Familien sind ohne Strom. Wie viele Gefangene tatsächlich freikommen und wann, ist offen. Beide Seiten nennen bisher weder Zahlen noch ein Datum.
Quellen
Kremlin: Presidential Aide Yury Ushakov’s comment following a meeting between Vladimir Putin, Steve Witkoff and Jared Kushner (12. November 2026)
Kremlin: Meeting with US President’s Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner (12. November 2026)
Präsident der Ukraine: Volodymyr Zelenskyy Discussed Outcomes of This Week’s Negotiations with Steve Witkoff and Jared Kushner (13. November 2026)
Präsident der Ukraine: Starshield Service Disruptions and the Need to Strengthen Ukrainian Air Defense (12. November 2026)
Irischer EU-Ratsvorsitz: Meeting of the European Political Community (2026)