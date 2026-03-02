Iran-Krieg: Wer greift wo an und warum?

Als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA attackiert der Iran unter anderem Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Katar, Bahrain und Kuwait.

Hunderte Raketen und Drohnen wurden gezählt, die Flugabwehr der Länder hat den Großteil der Angriffe abgefangen.

Ziele sind vor allem US-Militärstützpunkte.

In den betroffenen Ländern gibt es Todesopfer, Schäden und Brände.

In Kuwait stürzten mehrere US-Militärflugzeuge ab, nach US-Militärangaben durch "friendly fire", also vermutlich bei der Abwehr iranischer Angriffe. Die Besatzungen haben laut kuwaitischem Verteidigungsministeriums überlebt.

In Städten wie Dubai (VAE), Doha (Katar) und Manama (Bahrain) wurden teils Hotels, Wohngebäude und Flughäfen getroffen.

Die Angriffe treffen den Ruf der Golfstaaten als stabile und sichere Standorte für Investoren und Touristen.

Die Golfstaaten stehen unter Druck, militärisch zu reagieren, wollen aber nicht in einen größeren Krieg hineingezogen werden.