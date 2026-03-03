Inflation, Energiepreise, Exporte: Die Folgen des Iran-Kriegs für Österreich

Der Brent-Ölpreis sprang zeitweise um rund zehn Prozent auf etwa 80 bis 85 Dollar je Barrel. Gas verteuerte sich um rund 20 Prozent, auch Gasöl legte deutlich zu. Laut Sebastian Koch vom IHS könnte der Anstieg der Energiepreise die Inflation in Österreich um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte erhöhen.

Wifo-Ökonom Harald Oberhofer rechnete vor, dass ein Ölpreis von 90 bis 110 Dollar über sechs Wochen einen ähnlichen Effekt hätte. Damit könnte die Teuerung wieder klar über dem Zielwert von zwei Prozent liegen, der zuletzt im Jänner erreicht wurde.

Wie stark Haushalte betroffen sind, hängt laut Energieexperte Christoph Dolna-Gruber (Österreichische Energieagentur) von der Vertragsart ab. Neue Gasverträge oder sogenannte Floater würden Preissteigerungen rascher weitergeben. Bei bestehenden Verträgen sei die Dauer der Krise entscheidend. Im Bereich weniger Cent pro Kilowattstunde bewege man sich derzeit, deutlich unter den Verwerfungen des Jahres 2022. An den Zapfsäulen sind die Auswirkungen unmittelbarer: Die Spritpreise liegen laut Dolna-Gruber bereits rund zehn Prozent über dem Vorkriegsniveau.