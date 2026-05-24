Mindestens 24 Tote bei Anschlag auf Zug in Pakistan

Der Zug, der Armeeangehörige und deren Familienmitglieder beförderte, sollte den Angaben zufolge von der Provinzhauptstadt Quetta nach Peshawar im Nordwesten Pakistans fahren, als er an einem Bahnübergang in Chaman Pattak in Quetta von einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug gerammt wurde. Dies habe eine "gewaltige Explosion" zur Folge gehabt, sagte der Behördenvertreter. Auch umliegende Gebäude und Fahrzeuge wurden durch die Explosion beschädigt.

Baluchistan liegt an der iranischen Grenze zu Afghanistan und ist die größte und ärmste Provinz Pakistans. Seit Jahrzehnten kämpfen dort separatistische Milizen gegen die Sicherheitskräfte, auch Islamisten wie die pakistanischen Taliban sind aktiv.