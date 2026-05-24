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Mindestens 24 Tote bei Anschlag auf Zug in Pakistan

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Sicherheitskräfte untersuchen Zug nach Anschlag
©BANARAS KHAN, Afp, APA
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In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Zug mit Soldaten mindestens 24 Menschen getötet worden. Wie ein hochrangiger Behördenvertreter sagte, wurden bei der Bombenexplosion in der Provinz Baluchistan im Südwesten Pakistans am Sonntag zudem mehr als 50 Menschen verletzt. Auf Bildern vom Anschlagsort war ein entgleister und stark beschädigter Waggon zu sehen. Menschen kletterten auf der Suche nach Überlebenden auf das Wrack und trugen blutüberströmte Opfer hinaus.

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Der Zug, der Armeeangehörige und deren Familienmitglieder beförderte, sollte den Angaben zufolge von der Provinzhauptstadt Quetta nach Peshawar im Nordwesten Pakistans fahren, als er an einem Bahnübergang in Chaman Pattak in Quetta von einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug gerammt wurde. Dies habe eine "gewaltige Explosion" zur Folge gehabt, sagte der Behördenvertreter. Auch umliegende Gebäude und Fahrzeuge wurden durch die Explosion beschädigt.

Baluchistan liegt an der iranischen Grenze zu Afghanistan und ist die größte und ärmste Provinz Pakistans. Seit Jahrzehnten kämpfen dort separatistische Milizen gegen die Sicherheitskräfte, auch Islamisten wie die pakistanischen Taliban sind aktiv.

A Pakistani soldier aims his weapon from atop a carriage as security officials inspect derailed train carriages after an explosion targeted a train in Quetta on May 24, 2026. (Photo by Banaras KHAN / AFP)

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