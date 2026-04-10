2nd Opinion: Gott und Fußball

Es gehört zu den eigenartigen Bräuchen der spätmodernen Medienkultur, dass ihre Gestalter, die ungefähr zu 99 Prozent Agnostiker, Atheisten oder Indifferente sind, sich zu Weihnachten und zu Ostern an die religiösen Fundierungen unserer Gesellschaft erinnern. Ihre Konsumenten werden dann mit Geschichten über Herkunft, Bedeutung und theologische Fundierung des jeweiligen Feiertags behelligt. Da wird dann erklärt, was die Christen zu Ostern feiern, so als ob es sich um eine gerade entdeckte Kultur im unerforschten Teil des Amazonas-Deltas handeln würde. Oder es wird diskutiert, welche Rolle die Religion im Hinblick auf das ewige und doch so aktuelle Thema Krieg und Frieden spielt.

Und man versucht so zu tun, als hielte man religiöse Prägungen für so wichtig im Leben der Zeitgenossen, dass eine nähere Beschäftigung mit ihr auch soziologischen oder politischen Erkenntnisgewinn bergen könnte. Wenn die Ferien vorbei sind, vergisst man das schnell wieder und bleibt dabei, dass jeder, der einen Teil der Integrationsschwierigkeiten von Zuwanderern aus muslimisch geprägten Ländern mit deren Religion in Zusammenhang bringt, ein islamophober Rassist sei. Das muss einen nicht besonders wundern, denn die Beschäftigungstiefe der Feiertagsreligionssoziologen orientiert sich eher am Neusiedler See als am Marianengraben.

Aktiv werden sie außerhalb der kalendarischen Logik eigentlich nur dann, wenn es in der katholischen Kirche Konflikte zwischen sogenannten Konservativen und sogenannten Liberalen gibt, zum Beispiel vor einer Papstwahl. Da verbreitet man mit Blick auf die konservativen Repräsentanten, die skandalöserweise wirklich glauben, was sie im Glaubensbekenntnis aussprechen, regelmäßig große Sorge – um eine Kirche, die man eigentlich für ungefähr das Unnötigste hält, das uns aus der Antike erhalten geblieben ist. Die größten Sorgen um die Kirche haben sich medial immer schon diejenigen gemacht, die ihr gar nicht angehören, egal, ob nur mental nicht oder auch rechtlich.