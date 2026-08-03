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Massive Attack: Verbannung aus Singapur "surreale Erfahrung"

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Robert "3D" del Naja von Massive Attack bei Auftritt im Jahr 2024
©APA/APA/AFP/ANNA KURTH
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Die britische Band Massive Attack hat nach ihrer Verbannung aus Singapur wegen des Hochhaltens einer Palästinenserflagge bei einem Konzert von einer "surrealen Erfahrung" gesprochen. "Wir waren überrascht und enttäuscht, dass unsere gesamte Band von der Polizei festgenommen, isoliert und getrennt befragt wurde", schrieb die Trip-Hop-Band am Sonntag im Onlinedienst Instagram. Die Hotelzimmer einiger Musiker seien durchsucht und die Reisepässe vorübergehend eingezogen worden.

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"Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass das bloße Hochhalten einer Fahne eines souveränen Staates, der von 157 Ländern anerkannt wird (Palästina), einen Gesetzesbruch darstellen könnte", schrieb die Band weiter. Diese "surreale Erfahrung" sei eine Erinnerung daran, dass die Menschenrechte und das Recht auf freie Meinungsäußerung überall dort verteidigt werden müssten, wo sie bedroht seien.

Die Band um Robert Del Naja ("3D") und Grant Marshall ("Daddy G") war am Mittwoch im Stadtstaat Singapur aufgetreten. Die für ihre Unterstützung der Palästinenser und ihre Kritik an Israel bekannten Musiker hielten dabei eine Palästinenserfahne in die Höhe. Einer der Musiker rief nach Angaben der Polizei "Free Palestine". In Singapur, wo sehr strikte Gesetze herrschen, ist es verboten, eine ausländische Fahne ohne Genehmigung zu zeigen.

Die Musiker von Massive Attack wurden von der Polizei verwarnt. Außerdem wurde ihnen eine erneute Einreise nach Singapur untersagt, Genehmigungen für künftige Konzerte sollen nicht mehr erteilt werden.

British musician Robert del Naja aka "3D" of British band Massive Attack during the 20th edition of the Rock en Seine festival in Saint-Cloud, outside Paris, on August 24, 2024. (Photo by Anna KURTH / AFP)

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