Markus Marterbauer: „Das ist eine ganz andere Welt“

Woher rührt dieses Selbstbewusstsein? „Was das Bundesbudget betrifft, ist das Selbstvertrauen berechtigt“, sagt der Minister. Man liege eine Milliarde Euro besser als im Budgetvoranschlag angenommen. „Das ist das Ergebnis eines wirklich sehr strengen Vollzugs, aber auch einer leichten konjunkturellen Erholung. Mehr Sorge bereiten uns die Budgets von Ländern und Gemeinden.“

Dass diese nun schneller mehr Budgetdaten an den Bund melden werden, soll die Misere eindämmen. Monatelang haben Marterbauer und ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl darüber mit den Ländern verhandelt. Und wer mit der Landeshauptleutekonferenz gerungen hat, ist in der Politik angekommen.