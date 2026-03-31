Budget: Finanzminister Marterbauer pokert

Auf den ersten Blick widerspricht das, was er hier treibt, allen Klischees. Von wegen „linker Ökonom“, der Schulden macht, kostes es, was es wolle. Nein, er vermittelt den Eindruck, ausschließlich auf Budgetdisziplin zu achten. So sehr, dass es die ÖVP ein ums andere Mal zur Weißglut treibt.

Die Volkspartei drängt gemeinsam mit Unternehmen auf eine Lohnnebenkostensenkung, er bittet sogleich um „Gegenfinanzierungsvorschläge“: Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) reagiert empört und kann das „überhaupt nicht verstehen“.

Im Bundesheer wird zur Sicherung der Luftraumverteidigung an einer „Eurofighter“-Nachfolge gearbeitet, er sieht keinen Spielraum für neue Abfangjäger: Sicherheit sei ihm ganz offensichtlich egal, schäumen Schwarze. Sein Zugang ist jedoch, dass es der Job von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist, sich darum zu kümmern und auch wissen zu lassen, wie man größere Mittel zusammenbekommen könnte.