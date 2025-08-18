Ukraine-Krieg: Trump setzt Selenskyj vor Treffen in Washington unter Druck

In zwei Spitzentreffen im Weißen Haus will Trump mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten über den Einstieg in einen raschen Friedensprozess reden. Es geht um Vorschläge, über die Trump und der russische Präsident Wladimir Putin bei ihrem Gipfel am Freitag in Alaska gesprochen haben. Dabei will der US-Präsident zunächst allein mit Selenskyj sprechen.

Erst danach soll eine Runde mit europäischen Spitzenpolitikern stattfinden. Teilnehmen sollen unter anderen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Der Tag könnte je nach Verlauf ein Zwischenschritt hin zu einem möglichen dritten Treffen sein – dann zwischen Russland und der Ukraine.

Vor den Ukraine-Gesprächen mit Trump im Weißen Haus werden westliche Spitzenpolitiker in Washington mit Selenskyj zusammenkommen. Die EU-Kommission teilte mit, es handle sich um ein „vorbereitendes Treffen“. Details über dieses Vorbereitungstreffen wurden zunächst nicht genannt.