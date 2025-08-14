Leitartikel: Vom Sommerloch zu den Sommergesprächen – Österreichs Politik im Ritualmodus

Ist das die Falle, in die die nicht mehr so neue Bundesregierung tappt? Die erste Erleichterung, einer FPÖ-geführten Regierung „entkommen“ zu sein, lässt langsam nach. Aber nach der Nationalratswahl ist vor der Nationalratswahl und Konfliktvermeidung kein abendfüllendes Programm, schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Die Latte liegt hoch: Im Herbst, wenn alle mit ihren Ritualen fertig sind und der Ernst des Lebens wieder beginnen darf, müssen ernsthafte, tiefgreifende Reformvorschläge auf Schiene gebracht werden. Bevor die Angst vor der FPÖ wieder so groß wird, dass gar nichts mehr geht.

Es ist ein schmales Zeitfenster, das womöglich darüber entscheidet, wie sich diese Republik weiterentwickelt. Man sieht es an den USA, man kann es aus den selbstbewussten Interviews mit AfD-Politikern ablesen: Wenn Rechte gut vorbereitet an die Macht kommen, bleibt kein Stein auf dem anderen. Gehen wir, um die letzten Wochen dieses Sommers unbeschwert genießen zu können, einfach davon aus, dass die schwarz-rot-pinke Koalition diese Grundlage ihrer Existenz nicht vergessen hat, und mit Hochdruck an den Lösungen großer Probleme arbeitet, während sie uns mit Sommerlochthemen Sand in die sonnen- und chlorgeröteten Augen streut.

Und erfreuen uns des Sommerlochs, solange es dauert. Ein Neunjähriger, berichtete die Washington Post, errichtete einen kleinen Stand am Straßenrand und bot seinen Kunden nach einem kurzen Vorgespräch gratis individuelle Komplimente an. Was das mit den „Sommergesprächen“, Ritualen und der österreichischen Bundesregierung zu tun hat? Nichts. Alles. Wer anders denkt, schafft es mit einem alten Plastiktisch und einem selbst geschriebenen Kartonschild in die internationalen Nachrichten. Einen schönen Restsommer!