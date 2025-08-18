Christian Stocker: 2026 wird sein Schicksalsjahr

Umso größer ist in der ÖVP die Dankbarkeit dafür, dass er sich das angetan hat, sowie die Freude darüber, dass er für sie das Kanzleramt retten konnte und die schwarz-rot-pinke Regierung nun mit so ruhiger Hand führt. Wobei gerne erklärt wird, dass er das tun könne, weil er das Amt nie angestrebt habe und mit seinen 65 Jahren nichts mehr werden müsse. Das hat was: Es erleichtert ihm den Umgang mit Unpopulärem, aber Notwendigem, wie der Budgetsanierung. Er muss nicht nervös werden, weil die ÖVP weit abgeschlagen hinter der FPÖ zurückbleibt.

In der Partei wird das hingenommen. Es ist eine wahlfreie Zeit. Erst im Herbst 2027 kommt es, beginnend mit der oberösterreichischen Landtagswahl, zu einem Urnengang nach dem anderen, bis hin zur Nationalratswahl 2029.