SPÖ-Chef Andreas Babler unter Druck: Immer mehr Genossen öffnen sich für FPÖ-Koalition

Auf dem Weg zum Amt des Bundesparteivorsitzenden hat sich Andreas Babler im Frühjahr 2023 zugetraut, die SPÖ auf 40 Prozent zu führen. Und zwar, indem er „Jetzt-FPÖ-Wähler und Nichtwählerinnen“ überzeugt, wie er erklärte. Gelungen ist es ihm bisher nicht.

Der Mann schließt eine Zusammenarbeit mit Freiheitlichen aus. Umso wichtiger ist es für ihn aufzuzeigen, wie man sich gegen sie behaupten könnte. Nicht nur in Wien, wo es viele Mitte-links-Wähler gibt und es daher relativ einfach ist, sondern auch auf dem Land.