Postenschacher bleibt ein ungelöstes Problem

ÖVP-Klubobmann August Wöginger wird sich demnächst vor Gericht verantworten müssen: Der Vorwurf lautet Anstiftung zum Amtsmissbrauch, was er zurückweist. Dokumentiert ist, dass er 2017 beim damaligen Kabinettschef im Finanzministerium, Thomas Schmid, für die Bestellung eines Parteikollegen zum Chef des Finanzamts Braunau in Oberösterreich geworben hat.

Eine unterlegene Kandidatin wandte sich letzten Endes an das Bundesverwaltungsgericht und bekam recht: Sie sei aus weltanschaulichen Gründen benachteiligt worden. Durch den Fall gerät Postenschacher wieder verstärkt in den Fokus. Dabei geht es um parteipolitisch motivierte Personalentscheidungen im öffentlichen Sektor. Das Problem wird von sehr vielen Bürgern gesehen, es ist belegt, harrt jedoch einer Lösung.