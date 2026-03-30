Machtmissbrauch im ORF: Stimmen junger Mitarbeiterinnen

Wann ist ein Problem ein Problem, fragte ich mich, als die Hand meines Chefs auf meiner Schulter lag. Auf meinem Arm. Als er sich so nah an mich heransetzte, dass ich instinktiv wegrückte. Ich hatte gerade mein Studium beendet und noch keinen neuen Job in Aussicht. Das Praktikum im ORF würde sich gut im Lebenslauf machen, neue Arbeitserfahrung und, wer weiß, vielleicht ja auch eine langfristige Anstellung bringen. Dass es für mich vor allem mit dem Wunsch endete, nie wieder die Redaktion betreten zu müssen, wusste ich da noch nicht. Ich war Teil einer Praktikantinnengruppe, wie sie alle paar Monate in die ORF-Redaktion kommt – und mit dem Wunsch ging, irgendwann fest angestellt zu werden.

Viele Mitarbeiter ignorierten uns, einige waren freundlich, mit wenigen war ich enger. Und einer kam uns Praktikantinnen oft zu nah. Er war der Leiter einer Abteilung, einer unserer Chefs und der, der besonders freundlich war. Als Einziger aus der Führungsebene fragte er, wie es uns ging, was „sich in der Liebe tut“, ob wir gut geschlafen hätten. Irgendwann stand er auf einmal hinter mir, beugte sich zu mir herunter und stellte eine belanglose Frage. Seine Hand lag die ganze Zeit auf meiner Schulter, bevor er ging, streichelte er sie. Es gab keinen Grund für diese Nähe, die in mir direkt Ekel auslöste. Er war mehr als 30 Jahre älter als ich. Und er war Betriebsrat. Mein bester Freund sagte mir damals das, was ich selbst schon wusste: „Du musst das ansprechen, das kann so nicht weitergehen.“

Als er mir und mein Wechsel in seine Abteilung immer näher rückte, sprach ich mit einigen Kolleginnen. Viel musste ich nicht erklären: „Das macht er immer so.“ Als Zwischenlösung begann ich, ihm auszuweichen. Ich stellte mich so hin, dass er mich nicht anfassen konnte, selbst wenn er wollte. Wenn er kam, stand ich auf, ging eine extra Runde, um ihm nicht entgegenzukommen, setzte mich in Sitzungen ans andere Ende des Tischs. „Das bringt nichts, er findet immer einen Weg“, meinte eine Mitarbeiterin. In den Mittagspausen saß er mit Kollegen und ein paar Mini-Weinflaschen in der Kantine. Manchmal begannen sie schon am Vormittag zu trinken, in einem Hinterzimmer. Oft tranken sie nach der Arbeit in der Kantine weiter und holten eine von uns Praktikantinnen zu sich. Es gab Spritzer und Sekt. Überrascht hat das niemanden, die Redaktion duldete das, was sich seit Jahrzehnten gefestigt hatte. Einmal konnte ich seine Fahne riechen, als er meine Hand nahm und mich im Vorbeigehen an sich zog. Neben uns standen zwei ältere Kolleginnen, eine davon war auch Betriebsrätin. Sie sagten nichts. Damals wünschte ich mir, dass jemand anderes, der mehr Mut und weniger zu verlieren hatte als ich, für mich einstehen würde, als ich es nicht konnte.

Ich habe mich damals oft gefragt, wie ich erklären soll, was so offensichtlich ist – für ihn aber keine Wertigkeit hat: Man fasst als Chef keine Praktikantinnen an. Man fasst als Mann keine unterstellten Mitarbeiterinnen an. Man fasst ungefragt keine Menschen an. Das, was vor und nach der Arbeit so deutlich war, machte mich außerhalb der Redaktion zu einer selbstbewussten jungen Frau. In meinen vier Wänden redeten ich und andere mir Stärke und den Mut zu, am nächsten Tag den Mund aufzumachen, mich zu wehren, ihn zu konfrontieren. Dieser Tag kam nie. Mit dem Schritt in die Redaktion verschwand all mein Mut. Die Macht, die er in seiner Position ausstrahlte, erdrückte meine Stärke und die Angst, die Hoheit über meine berufliche Zukunft nicht mehr in der Hand zu haben, wurde größer. Sich gegen etwas zu wehren, von dem man abhängt, ist von außen immer leichter gefordert als von innen heraus umgesetzt.