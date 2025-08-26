InfraRad: Einheitliche Erfassung von Radinfrastruktur in Österreich gestartet

Hintergrund ist die bisher uneinheitliche Datenlage: Standards und Detailtiefe der Erhebungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Für die öffentliche Hand bedeutet dies fehlende Vergleichbarkeit und eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten. Durch InfraRad sollen künftig alle relevanten Informationen zentral in der Graphenintegrations-Plattform (GIP), dem offiziellen digitalen Verkehrsnetz Österreichs, gebündelt werden.

Im Zentrum des Projekts steht ein standardisierter Erhebungskatalog, der gemeinsam mit Verwaltung, Planung und Forschung entwickelt wird. Er definiert, welche Merkmale eine sichere und sogenannte „fehlerverzeihende“ Radinfrastruktur aufweisen muss und wie diese Eigenschaften zuverlässig erhoben werden können.

„Wesentliche Eckpfeiler des Projekts ,InfraRad‘ sind ein standardisierter Erhebungskatalog für Radinfrastruktur, der gemeinsam mit den Stakeholder:innen ausgearbeitet wird, die Testung von möglichen Erhebungsmethoden mittels Messfahrrad und daraus resultierende Erkenntnisse zur Detailtiefe der Daten und die Integration der neuen Daten in die GIP“, erklärt Karin Markvica, Projektleiterin am AIT. „Unser Ziel ist es, dass Infrastrukturbetreibende und Planende in Österreich langfristig genau die Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die sie tatsächlich in ihrem Arbeitsalltag brauchen.“