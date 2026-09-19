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LH-Stv. Stefan Schnöll verlässt die Salzburger Politik

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LH-Stv. Stefan Schnöll (r.) verlässt die Politik
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Salzburg Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) verlässt die Politik. Das bestätigte die ÖVP am Samstagabend in einer Aussendung. Schnöll, der in der Salzburger Landesregierung unter anderem für die Ressorts Verkehr, Tourismus und Kultur zuständig ist, soll in die Privatwirtschaft wechseln.

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Der 38-jährige Jurist war seit 2018 Mitglied der Salzburger Landesregierung, zuvor war er im Nationalrat gewesen und bis 2021 Bundesobmann der Jungen ÖVP. Seine größte politische Niederlage erlebte Schnöll 2024, als in einer Volksbefragung der Bau des S-Link, einer zusätzlichen Bahnverbindung von der Stadt Salzburg Richtung Hallein, mehrheitlich von der Bevölkerung abgelehnt wurde. Lange war Schnöll als Nachfolger von Landeshauptmann und VP-Chef Wilfried Haslauer vorgesehen. Doch als es Anfang 2025 so weit war, machte Schnöll einen Rückzieher und ließ der jetzigen Landeshauptfrau Karoline Edtstadler den Vortritt. Er wolle mehr Zeit für seine Familie haben, hieß es damals.

"Mir war immer bewusst, dass meine Zeit in der Spitzenpolitik begrenzt ist und ich mich beruflich noch einmal neu orientieren will. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen", sagte Schnöll. Edtstadler dankte ihrem Regierungskollegen für seinen "unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren". Schnöll werde mit November aus der Landesregierung ausscheiden, die Nachfolge soll in den nächsten Tagen entschieden werden, hieß es in der Aussendung.

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