Leitartikel: Zivildienst und Bundesheer im Kampf um Personal

Wie sich künftig genügend Soldaten gewinnen lassen, bleibt offen. Dabei ist Österreich ein Land, das sein Bundesheer gerne feiert. Erst am Nationalfeiertag wurden wieder Panzer bestaunt, Eurofighter fotografiert und Rekruten beklatscht, die am Heldenplatz ihr „Ich gelobe“ sprechen. Doch eine Gesellschaft, die ihre Neutralität hochhält, zugleich auf militärische Unterstützung anderer hofft und die eigene Verteidigungsbereitschaft – und damit auch ihre Verteidigungsfähigkeit – lieber nicht allzu genau hinterfragt, muss Antworten für den Ernstfall finden. Eher vorgestern als übermorgen. Und nun kommt auch noch die Demografie hinzu. Ab 2040 könnten jährlich rund 4.000 Zivildiener fehlen. Der Personalmangel droht also beide Dienste zu treffen. Vor diesem Hintergrund bekommt eine Empfehlung der Wehrdienstkommission besondere Brisanz: Sie regt an, einen freiwilligen Wehrdienst für Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft zu prüfen. Auch ein erleichterter Zugang zum rot-weiß-roten Pass wird als möglicher Anreiz diskutiert. Viele von ihnen leben seit Jahrzehnten hier, arbeiten, zahlen Steuern. Von der politischen Mitbestimmung sind sie weitestgehend ausgeschlossen. Auch im politischen Sprachgebrauch bleiben sie vor allem eines: Migranten. Selbst dann, wenn Österreich längst ihr einziges Zuhause ist. Wenn sich die Politik an die ‚Österreicherinnen und Österreichern‘ wendet, dürfen sie sich allenfalls mitgemeint fühlen. Jetzt aber könnte ihre Zugehörigkeit plötzlich neu verhandelt werden. Die Debatte bekommt einen unangenehmen Beigeschmack, wenn die Anerkennung ihrer Zugehörigkeit ausgerechnet dann leichter fallen soll, wenn der Staat selbst einen unmittelbaren Nutzen daraus zieht. Die Wehrdienstdebatte ist weit mehr als ein Streit über sechs, neun oder elf Monate. Sie legt offen, wie widersprüchlich wir mit dem Dienst an der Allgemeinheit und mit Zugehörigkeit umgehen. Wer die Landesverteidigung stärken will, kann nicht einfach den Zivildienst zum Problem erklären. Und wer Menschen für dieses Land gewinnen will, sollte ihre Zugehörigkeit nicht erst dann entdecken, wenn er sie braucht.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 46/2026 erschienen.