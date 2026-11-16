Leitartikel: Zivildienst und Bundesheer im Kampf um Personal

Kathrin Gulnerits©Matt Observe
Einst galt der Zivildienst als unverzichtbar,heute wird die große Nachfrage danach zum Problem. Weil das Bundesheer mehr Soldaten braucht, wird sogar über einen Wehrdienst für Menschen ohne österreichischen Pass nachgedacht. Eine Debatte, die viel über das widersprüchliche Verhältnis zu Pflichten, Anerkennung und Zugehörigkeit erzählt
Es gab Zeiten, da war Österreich mit seinen Soldaten rundum zufrieden. Sie halfen bei Hochwasser und präparierten die Skipiste auf der Streif. Dass Soldaten eigentlich dafür ausgebildet werden sollen, das Land im Ernstfall militärisch zu verteidigen, trat dabei oft und gerne in den Hintergrund. Gleichzeitig hielten Zehntausende Zivildiener das Land am Laufen. Wie unverzichtbar gerade dieser Dienst geworden war, zeigte sich 2013. Damals war die Sorge um seine Zukunft eines der zentralen Argumente für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Fast 60 Prozent stimmten für das bestehende System. 13 Jahre später hat sich die Tonlage verändert. Plötzlich ist vom „Run“ auf den Zivildienst die Rede, von einer „Flucht“ vor dem Bundesheer. Die Entscheidung für jenen Dienst, den Österreich einst um keinen Preis verlieren wollte, erscheint mit einem Mal als sicherheitspolitisches Problem. Zu Recht. Die Debatte über einen längeren Grundwehrdienst und einen längeren Zivildienst sollte allerdings nicht bei der Zahl der Dienstmonate stehen bleiben. Entscheidend ist, was diese Monate für die Verteidigungsfähigkeit des Landes tatsächlich leisten. Die aktuellen Zahlen eignen sich wenig zur Beruhigung: Allein im Oktober gaben 1.698 junge Männer eine Zivildiensterklärung ab, knapp 32 Prozent mehr als im Oktober 2025. Und das, obwohl sie von der bislang nur angekündigten Wehrdienstverlängerung gar nicht betroffen wären. Der Zivildienst bliebe zunächst bei neun Monaten. Erst wenn die Zahl der Grundwehrdiener unter eine bestimmte Grenze fällt, soll er verpflichtend auf elf Monate verlängert werden – frühestens 2029.
Zwei Dienste, ein Konflikt
Dass die militärische Führung alarmiert ist, lässt sich nachvollziehen. Der Jahrgang 2028 umfasst rund 37.000 Stellungspflichtige. Bis zu 18.000 könnten den Zivildienst wählen. Das würde die Personalsituation beim Bundesheer weiter verschärfen. Was folgt daraus? Dienst am Staat ist zunächst einmal Dienst am Staat. Ob ein junger Mann militärisch ausgebildet wird, um das Land im Ernstfall zu verteidigen oder ob er im Rettungswagen sitzt: Er stellt einen Teil seiner Lebenszeit in den Dienst der Allgemeinheit. Warum soll das eine grundsätzlich mehr wert sein als das andere? Warum soll der eine länger dienen müssen, der andere mehr Geld bekommen? Ja, Aufgaben und Risiken unterscheiden sich. Daraus folgt aber noch keine gesellschaftliche Rangordnung. Und schon gar nicht die Notwendigkeit, den einen Dienst unattraktiver zu machen, damit sich mehr Männer für den anderen entscheiden. In der Schweiz dauert der Zivildienst eineinhalbmal so lange wie der Militärdienst. Dennoch erreichten die Zulassungen zum Zivildienst 2025 einen historischen Höchststand. Ob sich das Rekrutierungsproblem durch eine bloße Verlängerung der „Laufzeit“ des Zivildiensts lösen lässt, darf also bezweifelt werden.
Wen die Republik braucht
Wie sich künftig genügend Soldaten gewinnen lassen, bleibt offen. Dabei ist Österreich ein Land, das sein Bundesheer gerne feiert. Erst am Nationalfeiertag wurden wieder Panzer bestaunt, Eurofighter fotografiert und Rekruten beklatscht, die am Heldenplatz ihr „Ich gelobe“ sprechen. Doch eine Gesellschaft, die ihre Neutralität hochhält, zugleich auf militärische Unterstützung anderer hofft und die eigene Verteidigungsbereitschaft – und damit auch ihre Verteidigungsfähigkeit – lieber nicht allzu genau hinterfragt, muss Antworten für den Ernstfall finden. Eher vorgestern als übermorgen. Und nun kommt auch noch die Demografie hinzu. Ab 2040 könnten jährlich rund 4.000 Zivildiener fehlen. Der Personalmangel droht also beide Dienste zu treffen. Vor diesem Hintergrund bekommt eine Empfehlung der Wehrdienstkommission besondere Brisanz: Sie regt an, einen freiwilligen Wehrdienst für Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft zu prüfen. Auch ein erleichterter Zugang zum rot-weiß-roten Pass wird als möglicher Anreiz diskutiert. Viele von ihnen leben seit Jahrzehnten hier, arbeiten, zahlen Steuern. Von der politischen Mitbestimmung sind sie weitestgehend ausgeschlossen. Auch im politischen Sprachgebrauch bleiben sie vor allem eines: Migranten. Selbst dann, wenn Österreich längst ihr einziges Zuhause ist. Wenn sich die Politik an die ‚Österreicherinnen und Österreichern‘ wendet, dürfen sie sich allenfalls mitgemeint fühlen. Jetzt aber könnte ihre Zugehörigkeit plötzlich neu verhandelt werden. Die Debatte bekommt einen unangenehmen Beigeschmack, wenn die Anerkennung ihrer Zugehörigkeit ausgerechnet dann leichter fallen soll, wenn der Staat selbst einen unmittelbaren Nutzen daraus zieht. Die Wehrdienstdebatte ist weit mehr als ein Streit über sechs, neun oder elf Monate. Sie legt offen, wie widersprüchlich wir mit dem Dienst an der Allgemeinheit und mit Zugehörigkeit umgehen. Wer die Landesverteidigung stärken will, kann nicht einfach den Zivildienst zum Problem erklären. Und wer Menschen für dieses Land gewinnen will, sollte ihre Zugehörigkeit nicht erst dann entdecken, wenn er sie braucht.
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 46/2026 erschienen.
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