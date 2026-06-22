"Lebensversicherung"-Prozess gegen Strache fortgesetzt

Stefan wurde 2006 Landesparteiobmannstellvertreter der Wiener FPÖ. Von der 2007 für Strache abgeschlossenen Versicherung habe er "viele Jahre später" erfahren, er habe den Beschluss des Landesparteivorstands zunächst "nicht mitbekommen", schilderte Stefan. Er gehe davon aus, dass alles rechtens abgelaufen sei, auch wenn es eine offizielle Verschriftlichung des Beschluss offenbar nicht gab. Nach der Ibiza-Affäre und dem Rücktritt Straches als Vizekanzler und FPÖ-Obmann im Mai 2019 sei "eine Diskussion ausgebrochen", ob die Versicherung auszubezahlen sei. Er habe die Versicherung "als Absicherung gesehen, weil er (Strache, Anm.) sein ganzes Leben, seine gesamte Existenz in die Politik eingesetzt hat."

Er könne sich aber nicht daran erinnern, dass ein unfreiwilliger Rücktritt als Politiker von den Versicherungsbedingungen umfasst war, sagte Stefan. Von einer anderslautenden Vereinbarung habe er nichts gewusst und eine solche Vereinbarung auch nicht gesehen. Auf die Frage des Staatsanwalts, ob das Ibiza-Video für ihn ein Versicherungsfall gewesen sei, erwiderte Stefan: "Aus den Umständen, die sich daraus ergeben haben, würde ich sagen Nein." Er sei aber "nicht berufen, das zu entscheiden."

Stefan bestätigte, dass die FPÖ Strache "einen erheblichen Betrag eines Anwalts" bezahlt habe. Es sei "natürlich im Sinn der Partei gewesen, dass der ehemalige Obmann weiter unbescholten ist und in einem guten Licht dasteht."

Strache behauptet, die FPÖ habe für ihn eine Pensionsvereinbarung abgeschlossen. Das sei "Usus", denn Spitzenpolitiker seien "einem erhöhten Risiko ausgesetzt", hatte er am ersten Verhandlungstag angegeben. Wie andere auch habe man ihn "abgesichert". Am Ende sei der Versicherungsfall in Form seines Rücktritts im Zug der Ibiza-Affäre schlagend geworden, legte der Ex-FPÖ-Chef dar.

Laut Anklage soll Strache versucht haben, die Versicherungssumme aus einer von der Wiener FPÖ initiierten Lebensversicherung zu lukrieren. Die Wiener FPÖ hatte die Versicherung auf Erleben und Ableben 2007 für ihren damaligen Obmann Strache auf die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen, nachdem es eine solche seit 2001 bereits für seinen Vorgänger Hilmar Kabas gegeben hatte. In die Versicherung einbezahlt wurden 940.000 Euro. Im Falle seines Ablebens hätten Straches Mutter und seine Kinder die Versicherungssumme erhalten. Sollte der Erlebensfall eintreten, war auf dem Papier die Partei bezugsberechtigt.

Das soll Heinz-Christian Strache laut Anklage am 16. April 2014 geändert und sich selbst als Bezugsberechtigten eingesetzt haben, indem er mit dem damaligen Finanzreferenten der freiheitlichen Wiener Landesgruppe eine Vereinbarung abschloss, der nun mit ihm auf der Anklagebank sitzt. In dieser wurde festgehalten, dass die Wiener FPÖ einseitig, endgültig und unwiderruflich auf ihr Anwartschaftsrecht verzichtet und dieses an Strache abtritt, wobei Strache den Vertrag sowohl als Landesparteiobmann als auch als Bezugsberechtigter unterschrieb. Für den Staatsanwalt handelt es sich dabei um ein fragwürdiges In-sich-Geschäft, es sei einseitig Parteivermögen verschleudert worden.

Die Lebensversicherung für Strache geriet bei der FPÖ zunächst in Vergessenheit, bis das Versicherungsunternehmen den Vertrag einseitig kündigte, weil man keine Politiker und keine politischen Parteien mehr versichern wollte. Die geänderten Geschäftspraktiken wurden der FPÖ mitgeteilt, der Wiener Landesgruppe wurden letzten Endes am 9. November 2022 830.450,12 Euro rückerstattet.