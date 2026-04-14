Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich: Landtagswahlen als Risiko

Gut möglich allerdings, dass sich die SPÖ dann in Kärnten als kleinerer Partner in der Regierung finden wird. Schon bei der letzten Wahl 2023 verloren die Roten neun Prozentpunkte, landeten aber mit knapp 39 Prozent der Stimmen immer noch klar auf Platz eins. Bei der letzten Nationalratswahl wählte das Bundesland bereits mehrheitlich blau. Bei Landtagswahlen in der Vergangenheit waren die FPÖ und ihr kurzzeitiger Ableger BZÖ bis 2013 stark und verloren erst im Gefolge des Hypo-Alpe-Adria-Skandals Zustimmung.

Doch der Ärger der Kärntnerinnen und Kärntner hat sich offenbar gelegt. Das Rennen um den Landeshauptmann ist offen, sagt Meinungsforscher Christoph Haselmayer (IFDD). SPÖ und FPÖ liegen in den Umfragen knapp hintereinander. „Aber es ist noch zu früh, um zu sagen, wohin es geht“, erklärt er. Über den Sommer gibt es viele Feste und Kirchtage, bei denen sich der Landeshauptmann zeigt, da werde man sehen, ob Fellner punkten kann.

Derzeit ist es so: Fellner und FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer sind in ihren jeweiligen Herkunftsregionen stark, „aber 72 Prozent der Wählerinnen und Wähler leben im Dreieck Villach – St. Veit an der Glan – Klagenfurt. Denen sind Fellner und Angerer beide egal“, so Haselmayer.