Landesregierung Salzburg: Klubobmann Mayer folgt auf Schnöll

Mayer erhält als künftiger Landesrat und LHStv. zum Verkehr die Finanzen hinzu. Die Agenden für Kunst, Kultur und Museen gehen an Landesrätin Daniela Gutschi über. Im Gegenzug erhält Mayer von ihr das große Ressort Gesundheit. Die Agenden von Tourismus wird in Zukunft die Landeshauptfrau übernehmen. Wie Edtstadler betonte, wurde FPÖ-Chefin Marlene Svazek bereits über die Entscheidung informiert.

"Es ist keine Selbstverständlichkeit, eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl auf einen rasch fahrenden Zug aufzuspringen", zollte Edtstadler Mayer Respekt - auch wenn das Verhältnis der beiden nicht immer das beste gewesen sein soll. Der 47-Jährige gilt als Politprofi, er verfügt über langjährige Erfahrung und war unter Wilfried Haslauer der wichtigste Parteistratege der ÖVP Salzburg. Mayer ist seit 2013 im Salzburger Landtag vertreten, er war viele Jahre Geschäftsführer und Generalsekretär der Volkspartei und bekleidet seit fünf Jahren die Position des Klubobmanns im Landtag.

"Ich werde den Job so lange wie erforderlich und so gut wie möglich erledigen", sagte er am Sonntag in einer ersten Stellungnahme. Er freue sich, so zukunftsträchtige und entscheidende Ressorts mitverantworten zu können. Und: "Ich traue mir die Aufgaben zu."

Der 38-jährige Stefan Schnöll hat erst am Samstag sein Ausscheiden aus der Politik angekündigt. Er werde noch das Doppelbudget 2027 und 2028 fertig verhandeln und im Amt bleiben, bis dieses beschlossen ist. Schnöll wechselt in die Privatwirtschaft. Welchen Job er annimmt, sagte er heute nicht, der Arbeitsantritt sei aber im Jänner.

Wolfgang Mayer soll am 4. November im Salzburger Landtag als neuer Landesrat und Landeshauptfraustellvertreter gewählt werden. Das obligate Hearing für neue Regierungsmitglieder soll im Oktober erfolgen. Als ÖVP-Klubobmann wird der langjährige Landtagsabgeordnete Hans Scharfetter folgen. Wer im Landtag nachrückt, soll in den nächsten Tagen geklärt werden.