2nd Opinion: Krieg in den Köpfen

Krisen solchen Ausmaßes, wie wir sie jetzt schon bald ein Jahrzehnt lang Schlag auf Schlag erleben, machen etwas mit den Menschen, wie man so sagt. Von der Euphorie, die das Ende der großen Ost-West-Konfrontation mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ausgelöst hat, ist nichts geblieben, Revisionisten haben in den bedeutenden Staaten der Welt das Ruder übernommen. Gleichzeitig fand der kontinuierliche wirtschaftliche Aufwärtstrend, der ein halbes Jahrhundert gedauert hatte, sein Ende. Niemand glaubt mehr an den ewigen Frieden mit Demokratie und Marktwirtschaft, in den Köpfen der Menschen herrscht wieder der Krieg vor, die Angst, dass er kommt, und die Bereitschaft, das, was man sich erarbeitet hat oder worauf man glaubt, Anspruch zu haben, auch mit wenig zimperlichen Mitteln zu verteidigen.

Es ist eine nervöse Zeit, in der die Menschen mit neuen gesellschaftlichen Realitäten zurechtkommen müssen, von der Geschlechterfrage über Ressourcenthemen bis hin zu den revolutionären Entwicklungen in der Informationstechnologie. Die gleichen Themen haben im Übrigen Europa am Vorabend des Ersten Weltkriegs umgetrieben: Frauen begannen ihre Rechte einzufordern, Beschleunigungsmaschinen wie das Automobil begannen sich durchzusetzen, und durch die Fertigstellung des großen Atlantikkabels konnte man erstmals Nachrichten aus der Neuen Welt in Echtzeit übermitteln. Überforderungssyndrome wurden endemisch, Heilanstalten für psychisch Angegriffene schossen aus dem Boden. Neurasthenie lautete die weit verbreitete Diagnose, Nervenschwäche: das, was man heute wohl Burn-out nennen würde.

Man kann sagen, dass die Welt auf einen Krieg nie vorbereitet ist. Aber die Menschen in Europa, die seit einem halben Jahrhundert vom Schicksal verwöhnt und vom großen Bruder in Übersee behütet wurden, schauen gerade besonders verdutzt auf das, was sich da global tut. Man fällt gewissermaßen nicht nur von Wolke sieben, sondern aus allen Wolken und landet unsanft in einer Realität, von der sich inzwischen praktisch niemand mehr eine Vorstellung aus eigener Anschauung machen kann. Es lebt heute kaum noch jemand zwischen Paris und Warschau, der als erwachsener Mensch einen Krieg erlebt hat. Die Bewohner des früheren Jugoslawien und die Ukrainer sind die Ausnahme, aber sie dominieren das europäische Bewusstsein zum Thema Krieg und Frieden nicht nur nicht, ihre Erfahrungen werden ignoriert und verdrängt, so gut es nur geht.