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Koalition der Willigen berät in Paris zur Ukraine-Hilfe

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Gruppe der Ukraine-Unterstützer treffen sich in Paris (Archivbild)
©APA/APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN
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Die sogenannte Koalition der Willigen kommt am Montag (17.00 Uhr) zu Beratungen in Paris zusammen. Bei den Gesprächen der von Frankreich und Großbritannien angeführten Koalition zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens zwischen Russland und der Ukraine soll es nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unter anderem um das Thema Raketenabwehr und mögliche gemeinsame Manöver gehen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt teil.

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Themen sind außerdem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine und die weitere Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes. Das Treffen findet kurz nach dem NATO-Gipfel der vergangenen Woche statt, bei dem es neue Unterstützungszusagen für die Ukraine gegeben hatte. In der Koalition der Willigen haben sich über 35 Länder zusammengeschlossen.

Anfang des Jahres verständigte sich die Koalition in einer Pariser Erklärung darauf, der Ukraine rechtlich verbindlich zuzusichern, sie im Fall eines erneuten russischen Angriffs nicht allein zu lassen. Außerdem steckte die Koalition den Rahmen einer multinationalen Truppe ab, die als Abschreckung dienen und in Friedenszeiten die ukrainischen Streitkräfte unterstützen soll - etwa bei der Ausbildung junger Soldaten oder der Sicherung des Luftraums und der Seegebiete.

Nach den Beratungen am Montag nehmen an der Koalition der Willigen beteiligte Länder am Dienstag mit Soldaten an der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag teil. Mit dabei ist heuer auch eine Abordnung des Bundesheeres, bestehend aus 23 Gardesoldaten.

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